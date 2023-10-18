Lefkoşa’da Kuğulu Park’ta toplanan vatandaşlar İsrail’i kınadı.

Gazze’deki hastane saldırısının ardından bir grup vatandaş sosyal medya aracılığıyla Lefkoşa’da Kuğulu Park’ta toplanarak, İsrail’i kınadı.

Vatandaşların KKTC, TC ve Filistin bayrakları taşıdığı protesto gösterisinde, “Kahrolsun İsrail” sloganları atıldı, tekbir getirildi. Ayrıca, İslam ordusu kurulması çağrısı yapıldı. Basın açıklaması öncesinde fetih suresi de okundu.

Okunan basın açıklamasında, Filistin halkına uygulanan barbarlık ve insanlık dışı zulümleri protesto etmek ve İsrail’i kınamak için toplanıldığı ifade edildi.

“Dün Gazze’de dünyanın gözü önünde bir hastane bombalandı. Yaşlı, kadın, çocuk, hasta demeden savunmasız 500’den fazla masum insan katledildi” denilen açıklamada, bu vahşet şiddetle lanetlendi.

Bu barbarlık karşısında sessiz kalmanın, bu suça ortak olmak olduğu vurgulanan açıklamada, dünya, İsrail hükümetini durdurmaya ve yaşanılan bu zalimliği kınayarak, İsrail’e karşı caydırıcı tedbirler almaya davet edildi.

Bugün Gazze’de yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceği kaydedilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum” sözlerinin kalbinde insan sevgisi olan tüm ulusları harekete geçirmesi gerektiği ifade edildi.

İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarının kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Hükümete de seslenilen açıklamada, “Filistinli kardeşlerimizin acısını yüreğinde duyan bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir an önce milli yas ilan edilmesini bekliyoruz” denildi.