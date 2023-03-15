Lefkoşa’da trafik kazası: 15 yaşındaki kız yoğun bakımda!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, 28 yaşındaki Mihriz Tüncer yönetimindeki PF 155 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 15 yaşındaki Sultan Hatice Cengiz’e çarptığı bildirildi.
Kaza sonucu yaralanan yaya Cengiz, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı açıklandı.
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