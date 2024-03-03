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Lefkoşa'da trafik kazası

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Lefkoşa'da trafik kazası
Lefkoşa'da trafik kazası

 

03.03.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde, Berkant Orkun YERSEL (E-35) 94 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 944 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun solunda park halinde bulunan FV 440 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan FV 440 plakalı araç, bir ikametgahı çevreleyen bahçe duvarına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam etmektedir.

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