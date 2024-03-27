Lefkoşa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Lefkoşa'da CÖŞ Polis Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, B.S. ve M.D.K.'nin üzerinde ve araçlarında uyuşturucu madde ve kanunsuz silahlar bulundurdukları tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

Lefkoşa'nın 26 Mart 2024 tarihinde, saat 14:30 civarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nün emrindeki CÖŞ Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, önemli bir suç örgütüne yönelik başarılı bir adım atıldı. Operasyon sırasında, B.S. (E-20) ve M.D.K. (E-19) isimli iki şüpheli şahsın üzerinde ve kullandıkları araçta ciddi miktarda yasa dışı materyal bulundu.

Yapılan detaylı aramalarda, toplamda 6 gram ağırlığında olduğuna inanılan hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, bu şahısların kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurduğu 2 adet çakı, 2 adet bıçak, beyzbol sopası ve mınçıka da emare olarak alındı. Bu maddelerin kanun dışı kullanımı ve taşınmasıyla ilgili olarak ciddi yasal işlemler başlatıldı.

Operasyon sonucunda, B.S. ve M.D.K. adlı şahıslar tutuklanarak gözaltına alındı. Ancak, soruşturma süreci hala devam etmekte olup, olayın tüm yönleri titizlikle incelenmektedir. Polis yetkilileri, bu tür suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü ve halkın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarının devam edeceğini belirtti.