Levent Spor ailelerinden, Orhun Mevlit’e cevap, açıklamaları üzdü!

Levent Spor Aileleri, yapmış oldukları açıklamada hocaları Ayşe Günerman Özılgaz’a sahip çıkarak, Orhun Mevlit’in açıklamasının kendilerini derinden üzdüğünü belirttiler ve ortaya konan büyük emeklerin yargılanmak yerine örnek alınması gerekliliği vurgula

Levent Spor Aileleri, Basketbol Federasyonu eski başkanı Orhun Mevlit’in geçtiğimiz günlerde Levent Spor ile Koop Spor U16 kızlar basketbol müsabakasında gerçekleşen skorla ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşıma karşılık GIYNIK SPOR’a açıklama yaptı.

Levent Spor Aileleri, yapmış oldukları açıklamada hocaları Ayşe Günerman Özılgaz’a sahip çıkarak, Orhun Mevlit’in açıklamasının kendilerini derinden üzdüğünü belirttiler ve ortaya konan büyük emeklerin yargılanmak yerine örnek alınması gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada, Mevlit’in üç seneyi aşkın bir süre Basketbol Federasyonu Başkanlığı yaptığı halde takımlar arasında oluşan bu uçurumun giderilememiş olmasının utancın sebeplerinin en büyük olanı olduğu ifade edildi.

Mevlit’in yapmış olduğu paylaşım sonrasında yaşananlardan dolayı özür dileme ihtiyacında olmamasının da Levent Spor Aileleri tarafından samimiyetten uzak olunduğu düşüncesi ortaya kondu.

Öte yandan yazısında değerlerden bahseden Orhun Mevlit’e ‘Emeğin en yüce değerlerden biri’ olduğu hatırlatıldı.

Levent Spor Aileleri tüm absketbol ve spor camiasına da seslenerek bnu yaşanan durumu fırsarata çevirip ülke basketbolunun çok daha iyi yerlere gelmesi için çalıştay yapılması çaprısında bulundu.

Levent Spor Aileleri’nin basın açıklaması şu şekilde;

“Geçtiğimiz günlerde Levent Spor ile Koop Spor U16 kızlar basketbol müsabakasında gerçekleşen skorla ilgili eski Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ilgili düşüncelerimizi paylaşma zorunluluğu doğmuştur.

Çocuklarımız bizlerin canı, hiçbir çocuğumuzun rencide olmasını, üzülmesini, gelişimlerini etkileyecek bir durumla karşı karşıya kalmasını bizler aileler olarak asla istemeyiz. Ortaya çıkan skor, hocamızı olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.

Oynadığımız birçok maçta Hoca’mız farkın oluşmaması için çocuklara turnikeye girmeyin, şut deneyin, savunmada agresif olmayın ve bunun gibi telkinlerde bulunmaktadır.

Evet, çocuklarımızı korumak maksadı ile pamuklara saralım, koruyalım ama o pamukları bir gün kaldırmamız gerektiği gerçeğini düşünerek çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayalım.

Ülke genelinde spora ve sporcuya verilen değerin geliştirilmesi ve çocuklarımıza spor bilincinin aşılanması büyük önem arz etmektedir.

Bizler, Levent Spor Aileleri olarak yaklaşık yedi seneden beridir Ayşe Hoca’mızın önderliğinde planlı, programlı ve disiplinli bir çalışma ortamı içerisinde bugünlere geldik.

Oluşturulan bu takımdaki çocuklar tamamı okul bünyesinden sistematik bir çalışma ile bu başarıya ulaşmıştır. Eğer ki ülkemiz şartlarında uluslararası müsabakalarda bu denli başarılar elde edebilecek bir takım oluşabiliyorsa ortaya konan bu EMEK örnek alınması gereken bir durum olmalıdır, yargılanması gereken değil!!!

Eski Basketbol Federasyon Başkanı Orhun Mevlit’in sosyal medya hesabı üzerinden kulübümüzün U16 karşılaşmasında almış olduğu bir skoru ‘UTANÇ!!!’ başlığıyla paylaşmış olması bizleri derinden üzmüştür.

Üç seneyi aşkın bir süre Basketbol Federasyon Başkanlığı yapmış olduğunuz halde takımlar arası oluşan bu uçurumun giderilememiş olması utancın sebeplerinden en büyük olanıdır.

‘Hiç kimse, hiç bir kulüp bu utancın tek başına öznesi değildir’ diyorsunuz fakat yapmış olduğunuz paylaşımdan dolayı hocamız hakkında yapılan kötü yorumlardan ötürü özür dileme ihtiyacında bile olmamanız bizlere samimiyetten uzak olduğunuzu düşündürmektedir.

Yazısında değerlerden bahseden Orhun Mevlit’e ‘Emeğin en yüce değerlerden biri’ olduğunu hatırlatmak isteriz!!!

Yapmış olduğunuz paylaşım ülke basketbolundaki sorunları halı altına süpürülmesine yol açmakta ve niyetinizin tamamen karalama kampanyasına yönelik olduğunu göstermektedir.

Bizler, Levent Spor Aileleri olarak birilerini kötü göstermek veya rencide etmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Amacımız, üzüm yemektir bağcıyı dövmek değil.

Buradan ülke basketbolunu yöneten ve yön veren Kıbrıs Türk Basketbol Federasyonu, Spor Dairesi, tüm spor kulüpleri, antrenörler ve ailelere, ‘Gelin bunu bir fırsata çevirelim ve ülke basketbolumuzun çok daha iyi yerlere gelebilmesi maksadıyla tüm sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı bir çalıştay yapalım’ çağrısında bulunuyoruz.

Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülke basketbolunun çok daha iyi yerlere gelebilmesi için elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtir, rekabet koşullarının çok daha iyi olacağı bir ülke basketbolu için çalışmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz.” Levent Spor Aileleri.