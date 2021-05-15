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Levent Üzümcü tepkili: Nasıl gidiyor sessiz kalmalar?

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük tepki çeken videosuna sessiz kalanlara tepki gösteren sanatçı Levent Üzümcü, "Nasıl gidiyor sessiz kalmalar" diye sordu.
Levent Üzümcü tepkili: Nasıl gidiyor sessiz kalmalar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım hesabında turizm çalışanlarının "aşılıyım" baskılı maske takacağına dair görüntüler içeren tanıtım filmi, silinmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.

"Go Türkiye" hesabından paylaşılan videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde "Keyfini çıkarın, aşılandım" yazılı maskeler olduğu görülmüş, paylaşımda ise "Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz" ifadeleri yer almıştı. Video, sosyal medyadaki büyük tepkiler sonrası silinmişti.

ÜZÜMCÜ: NASIL GİDİYOR SESSİZ KALMALAR?

Söz konusu paylaşım için sanatçı Levent Üzümcü'den de bir paylaşım geldi. Skandal videoya sessiz kalanlara tepki gösteren Üzümcü, "Karavan içlerinde; makyaj beklerken, boş muhabbet yaparken, elinde telefon Instagram için en güzel pozunu kovalarken nasıl gidiyor sessiz kalmalar, görmezden gelmeler, bu halka müstehak demeler?" diye sordu.

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