Leverkusen'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut

Korkut bir dönem milli takım yardımcı antrenörlüğü de yapmıştı

Roger Schmidt'i gönderen Alman devi Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Tayfun Korkut ile anlaştı.

Alman Kicjer dergisi ve Bild gazetesinin haberine göre, resmi açıklamanın bugün Türkiye saatile 15.00'tebasın toplantısı düzenleyecek olan CEO Michael Schade ve Sportif Direktör Rudi Völler tarafından yapılması bekleniyor.



Tayfun Korkut kimdir?

Futbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antrenörlük deneyimini Real Sociedad'da altyapısında antrenörü olarak görev alarak edindi.

2009 yılında Bundesliga ekiplerinden 1899 Hoffenheim'ın U-17 takımını çalıştırdı. Daha sonra Almanya'nın Köln kentindeki Hennes Weisweiler Akademisi'nde 57. UEFA Pro Lisans Kursuna katıldı ve teknik direktörlük diploması kazandı.

2011 yılından beri VfB Stuttgart U-19 takımını çalıştırmıştır. Korkut bir dönem millî takım yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır. Tayfun Korkut 2013 yılının son günlerinde Hannover 96 ile anlaşarak Bundesliga'da görev alan ikinci Türk teknik direktör olma başarısını gösterdi.Korkut, 15.06.2016 tarihinde Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından 1.FC Kaiserslautern internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile 2018 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Tayfun Korkut'un buradaki macerası ise 18 maç sürdü.