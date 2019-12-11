Libyalı General : “Türk gemilerini batıracağım”

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın ardından bir sıcak gelişme de Libya cephesinden geldi.

Libya’da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye’yi düşman olarak gören General Hafter’e bağlı donanmanın komutanından skandal bir açıklama geldi.

Yunan medyasına konuşan Faraj el Mahdawi, Türkiye’yi tehdit ederek, ‘bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını’ söyledi.

Greek Reporter’ın aktardığına göre Mahdawi, “Hafter’den emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım” dedi.