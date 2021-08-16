Lions Gençlik Aktivitesi - Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası Tamamlandı!

14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Bafra Bostan Beach’te hayat bulan ve bu yıl dördüncü yaşını kutlayan Lions Gençlik Aktivitesi, Gençlerle Buluşma – Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs’ın bağımsız ve bireysel Lions kulüplerinin iş birliğinde düzenlenen ve Mehmetçik Belediyesi’nin denetiminde 14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Bafra Bostan Beach’te hayat bulan ve bu yıl dördüncü yaşını kutlayan Lions Gençlik Aktivitesi, Gençlerle Buluşma – Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı.

100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği’nin marka aktivitelerinden olan Gençlerle Buluşma – Plaj Voleybolu Turnuvası, bu yıl Mağusa Mesarya ve Nicosia New Generation Lions Kulüplerinin iş birliği ve katkılarıyla düzenlendi.

24 çiftin kayıt yaptığı plaj voleybolu turnuvasına, Bafra Halk Plajı ev sahipliği yaptı. 100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü’nün geçmiş dönem başkanlarından Ln. Selda Şafak döneminde başlayan aktivitenin organizasyon komitesinde ise aktiviteyi 2016-17 hizmet döneminde uygulamaya başlayan Selda Şafak, İbrahim Kahyaoğlu ve Fırat Kızıltunçlar yer aldı.

Mağusa Mesarya ve Nicosia New Generation Lions Kulüplerinin her türlü desteği verdiği Gençlerle Buluşma – Plaj Voleybolu Turnuvası ile, Uluslararası Gençlik Günü kutlamaları, ülkemizin bağımsız ve bireysel Lions kulüplerinin muhteşem bir organizasyonuyla kutlanmış oldu.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin de destek verdiği gençlik aktivitesi, 15 Ağustos Pazar günü oynanan final maçlarıyla son buldu. Dereceye girenlere kupa, madalya ve teşekkür belgelerini, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Organizasyon Komitesi üyelerinden Selda Şafak verdi.

Kısa bir konuşma yapan Cemil Sarıçizmeli, gençleri bir araya getiren bağımsız Lions kulüplerine teşekkür ederek, Mehmetçik Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine açık olduğunu ifade etti. Turnuvaya katılanlara ve organizasyon komitesi üyelerine de teşekkür eden Başkan Sarıçizmeli, gençlerin tüm sağlık ve hijyen kurallarına uyduğunu gördüğünü ve bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Organizasyon Komitesi ve Lions Kulüpleri adına da kısa bir konuşma yapan Selda Şafak, Mağusa Mesarya ve Nicosia New Generation Lions Kulüplerine, Mehmetçik Belediyesine, gençlik aktivitesinin sponsorları olan, Salamis Bay Conti Hotel, AKSA Enerji Üretim AŞ, Majör Water Sports, Kemalin Yeri Restoran, Neşe Restoran, Cenk Şeren Su Sporları, The Palm House, Osman Ağa Kültür Evi, Medusa Estetik Yaşam Merkezi ile Ev Su ve KKTC Gençlik Dairesi’ne teşekkür etti.

Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası’nda dereceye çiftler ise şu şekilde;

Turnuva Şampiyonu 1. Erol-Mehmet

2. Tuğrul-Muhammet

3. Hanife-İbrahim