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Lirik Şiir Grubu online konser verecek

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Lirik Şiir Grubu, 5 Şubat 2021 Cuma akşamı “Korona varsa, şiir-müzik de var” başlığıyla online şiir ve müzik dinletisi düzenliyor.
Lirik Şiir Grubu online konser verecek

Lirik Şiir Grubu, 5 Şubat 2021 Cuma akşamı “Korona varsa, şiir-müzik de var” başlığıyla online şiir ve müzik dinletisi düzenliyor.

            Pandemi döneminde evde kapanmanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, canlı performans sergileyecek olan Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik edecek.

            Grup adına bir açıklama yayımlayan Merter Refikoğlu, yaklaşık bir yıldır pek de alışık olmadığımız bir süreçten geçtiğimizi vurgularken, “Sağlık açısından evlerimize kapanmış bulunuyoruz. İlginçtir ki bu süreçte gece kulüpleri, kumarhaneler, eğlence yerleri pek fazla etkilenmezken, sanat ve spor çok derinden etkilendi. Bu sürede spor ve sanat organizasyonları yapılamadı. Sanat ve spor her daim olduğu gibi yine ikinci plana atıldı. Gelişmiş ülkelerde ise, kapanma kararının ardından öncelikle açılan yerler okullar ve sanat merkezleri oldu. Gece kulüpleri ve eğlence yerleri ise en son açıldı. Bizler de Lirik Şiir Grubu olarak bu süreç içinde bir şeyler yapmak istedik ve insanların evlerinde otururken, bizleri izleyebilmesi için canlı etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm sanat kurumlarına da çağrımız, etkinliklerinize gerekli tedbirleri aldıktan sonra devam etmeleridir” dedi.

            Etkinliği pandemi tedbirleri çerçevesinde organize ettiklerini de vurgulayan Refikoğlu, “Seyirci almadan düzenleyeceğimiz bu etkinlik öncesinde, görev alacak olan tüm ekip olarak PCR testlerimizi de yaptırmış bulunuyoruz” dedi.

            Lirik Şiir Grubu’nun “Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Kanal Sim ve Lirik Şiir Grubu’nun sosyal medya hesapları üzerinden 21:00-23:00 saatleri arasında canlı olarak izlenebilecek.

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