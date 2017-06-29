 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.806
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5114
  • Euro 4,0116
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErol Refikoğlu için acil kan aranıyor

Londra'da 24 katlı binadaki yangın

» »
Londra'da 24 katlı binadaki yangın
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki hafta önce 24 katlı binada çıkan yangında 80 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yangının ardından haber alınamayanlar da dahil olmak üzere 80 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle ölenlerin kesin sayısının yıl sonunda belirlenebileceği kaydedildi.

Londra’nın batısındaki Kensington ilçesinde belediyeye ait Grenfell Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan yangında yüzlerce kişi evini kaybetmişti. 129 daireli Grenfell Tower'daki yangının binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla yayıldığı açıklanmıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İtalya’dan AB’ye düzensiz göç talebi29 Haziran 2017 Perşembe 09:53
  • Londra'da 24 katlı binadaki yangın29 Haziran 2017 Perşembe 09:51
  • Hollanda'da hükümeti kurma görevine yeni isim29 Haziran 2017 Perşembe 09:42
  • Rusya'ya AB yaptırımları 6 ay uzatıldı29 Haziran 2017 Perşembe 09:36
  • AB'den Türkiye'deki sığınmacılara sadece 811 milyon euro29 Haziran 2017 Perşembe 09:28
  • Nato Savunma Bakanları toplantısı29 Haziran 2017 Perşembe 09:22
  • Londra’daki yangın faciası Almanya’da bina boşalttırdı28 Haziran 2017 Çarşamba 13:16
  • Ankara-Berlin hattında ilişkileri daha da gerecek gelişme28 Haziran 2017 Çarşamba 13:10
  • İskoç liderden ikinci bağımsızlık referandumu hakkında açıklama28 Haziran 2017 Çarşamba 09:33
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump’tan ortak karar28 Haziran 2017 Çarşamba 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti