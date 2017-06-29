Londra'da 24 katlı binadaki yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki hafta önce 24 katlı binada çıkan yangında 80 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yangının ardından haber alınamayanlar da dahil olmak üzere 80 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle ölenlerin kesin sayısının yıl sonunda belirlenebileceği kaydedildi.

Londra’nın batısındaki Kensington ilçesinde belediyeye ait Grenfell Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan yangında yüzlerce kişi evini kaybetmişti. 129 daireli Grenfell Tower'daki yangının binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla yayıldığı açıklanmıştı.