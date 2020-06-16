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Londra’da 84 gün sonra mağazalar kapılarını açtı

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Londra’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 23 Mart’ta başlatılan kısıtlamalarla kapanan mağazaların büyük bölümü dün açıldı.
Londra’da 84 gün sonra mağazalar kapılarını açtı

İlk kez, insanlar kent merkezinde ünlü markaların şubelerine ve alışveriş mekezlerine ev sahipliği yapan Oxford Street’teydi.

İndirimin de etkisiyle, cadde üzerinde spor malzemeleri satan zincir Sport Direct’in şubesinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Saat 18.00 itibariyle 128 kişi kuyrukta içeri girmek için bekliyordu.

Ancak Londra’nın en lüks alışveriş merkezi Harrods’un ve diğer ünlü markaların satıldığı mağazaların önünde öğleden sonrasında benzer kuyruklar olmadı.

Ünlü Harry Potter roman ve film serisinde geçen platformun bulunduğu King’s Cross İstasyonu’ndaki hediyelik eşya mağazası ise henüz hazırlıklar tamamlanmadığı için açılmadı.

‘SONUMUZU İYİ GÖRMÜYORUZ’

Bir dönem Londra’nın hazır giyim merkezlerinden birisi olan ve çok sayıda Türk iş yerinin yan yana yer aldığı Fonthill Road’da durgunluk hâkimdi. İşletme sahipleri Koronavirüsün işlerini önemli oranda sarsacağını ifade etti.

Aralarında henüz siftah etmeyenler bile vardı. Fonthill Road’da 12 yıldır Madame of London adlı bayan giyim mağazasını işleten Yusuf Loğmanoğulları “Koronavirüs bizi çok etkiledi. Bugün açıldık alışverişi için gelen az oldu. İnşallah önümüzdeki günler iyi geçer” dedi.

New Girl adlı mağazanın sahibi Mustafa Bağlan ise “14 yıldır bu mağazanın işletmecisiyim.Bugün açıldık. Fonthill Road’a talep eskisi gibi değil. Günümüzde toptan ve perakendeciler marka merakından olsa gerek, şehir merkezindeki dev mağazalara yöneldiler. Orada herhalde yüzde 60 ila 80 indirim yapılıyor olabilir. O kadar indirim yapacak güç yok bizde. Sonumuzu iyi görmüyoruz” diye konuştu.

TOPLU TAŞIMADA BUNLAR YAŞANDI

Toplu taşımada metroda kurallara uyuldu, otobüslerde uyulmadı. Kuralların estenilmesinin ilk gününde, toplu taşımada yüz örtmeden seyahat etmeme kuralına ise, otobüslerde pek uyulmadı.

Normalde 20 kişiden fazlasının binmemesi gereken çift katlı otobüslerde bu sayının iki katı yolcu bulunuyordu. Londra’nın metro sisteminde ise farklı bir manzara vardı. Neredeyse tüm yolcuların yüzlerini örttüğü görüldü. Bu arada ‘Küçük İstanbul’ diye anılan Harringay semtinde ise Türk kuyumcuları uzun bir süreden sonra, kapılarını müşterilerine açtı. İngiltere’de açık mekanlarda yüz örtülmesi zorunlu olmadığından, her 100 kişiden ancak 5 ila 10’unun yüzlerini örttükleri görüldü.

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