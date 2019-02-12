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LTB, 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığı atıkları açıkladı...

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LTB, 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığı atıkları açıkladı...
LTB, 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığı atıkları açıkladı...

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile LTB'nin 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığı atıkları açıkladı.

İşte o açılama;

Doğru uygulamaların geri dönüş performansları gerçekten harika, tam 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığımız atık miktarı tam tamına 69 bin adet.
Sadece plastik şişe miktarı 60 bin 500, 8 bin 500 adet de teneke miktarı.
Doğadan topladığımız atık neredeyse 11 ton civarında ve sadece 15 iş gününde, maliyetimiz var mı ?

Elbette var ama hiç bir maliyet doğadaki plastik ve tenekenin yok oluş süresinin verdiği zarardan fazla olamaz.

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