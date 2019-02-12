LTB, 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığı atıkları açıkladı...

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile LTB'nin 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığı atıkları açıkladı.

İşte o açılama;

Doğru uygulamaların geri dönüş performansları gerçekten harika, tam 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığımız atık miktarı tam tamına 69 bin adet.

Sadece plastik şişe miktarı 60 bin 500, 8 bin 500 adet de teneke miktarı.

Doğadan topladığımız atık neredeyse 11 ton civarında ve sadece 15 iş gününde, maliyetimiz var mı ?

Elbette var ama hiç bir maliyet doğadaki plastik ve tenekenin yok oluş süresinin verdiği zarardan fazla olamaz.