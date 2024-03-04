LTB Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, hayata gözlerini yumdu

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin kayınpederi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, bu sabah geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama veda etti.
Ecesoy’un cenazesi, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.
Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin kayınpederi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, bu sabah geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama veda etti.
Ecesoy’un cenazesi, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.
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