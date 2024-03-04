  • BIST 9057.5
  • Altın 2106.281
  • Dolar 31.4321
  • Euro 34.0921
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

LTB Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, hayata gözlerini yumdu

» »
LTB Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, hayata gözlerini yumdu
LTB Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, hayata gözlerini yumdu

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin kayınpederi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, bu sabah geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama veda etti.

Ecesoy’un cenazesi, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi Bölgesinde Binadan Hırsızlık: Zeytin Yağı ve Alkollü İçki Çalındı27 Şubat 2024 Salı 12:08
  • Alayköy'de kurşunlama... Polisten ilk açıklama!27 Şubat 2024 Salı 11:51
  • Lefkoşa Haspolat'ta fabrikada yangın çıktı!26 Şubat 2024 Pazartesi 07:35
  • Lefkoşa'da 15 yaşında kayıp kız çocuğu25 Şubat 2024 Pazar 13:39
  • Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak25 Şubat 2024 Pazar 09:23
  • Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak24 Şubat 2024 Cumartesi 09:10
  • Zahra'da kavga çıkaran 20 kişi mahkemeye çıkarılıyor24 Şubat 2024 Cumartesi 09:06
  • Girdikleri binada ne buldularsa çaldılar...23 Şubat 2024 Cuma 15:54
  • LTB duyurdu: O cadde hafta sonu trafiğe kapalı olacak!23 Şubat 2024 Cuma 15:20
  • Lefkoşa'da hırsızlık! Biri 16 yaşında toplam 3 kişi tutuklandı!21 Şubat 2024 Çarşamba 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti