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LTB Başkanı Harmancı, Topçu’yu kutladı

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Arzu Arhun Topçu, inceleme, metin ve sözlük niteliğinde yazdığı “Kıbrıs Lefkoşa İlçesi ve Köyleri Ağızları” isimli kitabını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.
LTB Başkanı Harmancı, Topçu’yu kutladı

Arzu Arhun Topçu, inceleme, metin ve sözlük niteliğinde yazdığı “Kıbrıs Lefkoşa İlçesi ve Köyleri Ağızları” isimli kitabını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

LTB tarafından 2019 yılında düzenlenen Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması'nda “Lefkoşa’m” isimli şarkı sözüyle birincilik ödülü kazanan ve Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından bu eseri bestelenen Arzu Arhun Topçu, şarkının sözlerine kitapda da yer verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kültürel değeri yüksek bir eser ortaya koyduğu, bu eserinde Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması'nda birincilik kazanan şarkı sözüne de yer verdiği için Topçu’yu kutladı.

Arzu Arhun Topçu’nun birincilik ödülü kazandığı ve kitabında yer verdiği şarkı sözü

LEFKOŞA’M

Kıbrıs’ın merkezinde nadide bir kentsin sen

Tüm yollar sana çıkar, hemen bulur isteyen

Kültür çeşnisi sunar Dikilitaş bir yanda,

Samanbahçe Evleri, Arasta, Bandabulya.

 

Surlarının içinde hanların, hamamların,

Cumbalı evlerinle tarih kokar her yanın.

Surlarının dışında rengarenk binbir çiçek,

Yeni Lefkoşa’mızda umut kokar gelecek.

 

Gençlerle dolup taşar, Dereboyu Caddesi.

Duyulur güzel kızın Kıbrıs türkülü sesi.

Sıcak yaz günlerinde fesleğenle cemile,

Salınıp şahit olur akşamın serinliğine

 

Işıklarla parlayan, paylaşılan şehirsin.

Yasemin kokuları yollarında gezinsin.

Nefes aldığım yersin, sevdamsın sen Lefkoşa’m

Zeytin dalı yakılsın her köşende Lefkoşa’m.

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