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LTB Başkanı Harmancı'nın yeni yıl mesajı

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LTB Başkanı Harmancı'nın yeni yıl mesajı
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yeni yıl nedeni ile bir mesaj yayınlayarak, dünyada ve ülkemizde barışa ve insanlığa daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı

“2018, hepimiz için ödevlerle geliyor”
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 2017 yılını geride bırakıp 2018’e girmekte olduğumuz yeni yıl arifesinde bir mesaj yayınlayarak, daha iyi bir gelecek yaratılması adına başta barış ve insan hakları olmak üzere herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti.

“2017, dünyadaki birçok insan için acı ve felaketlerle dolu bir yıl oldu”
Başkan Harmancı mesajında acısı ve tatlısı ile bir yılın daha geride bırakıldığını, 2017’nin kimisi için tatlı, kimisi için ise birçok acı hatıra ile dolu olduğunu belirtti.
2017’nin özellikle yakın coğrafyamızdaki birçok insan için felaketlerle dolu bir yıl olarak hafızalarımızda yer ettiğini, Orta Doğu’nun kan gölüne döndüğünü, Afrika’nın yoksullukla mücadele ettiğini, dünyanın birçok yerinde de terörün acılar yarattığını vurgulayan Başkan Harmancı, böylesi bir ortamda 2018 yılının herkese ödevlerle geldiğini dile getirdi.

“Hepimize düşen bu görev, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, herkesin birbiri ile barışık bir yıla adım atmasını sağlamaktır”
Başkan Harmancı, “2018, dünyadaki yakın coğrafyamızdaki tüm bu acılar için çalışma ödevi ile geliyor. Evet, belki bu tüm problemleri gideremeyebiliriz, ama tüm bu problemleri giderebilmek için çalışmalıyız. Savaşa karşı barışı,  yoksulluğa karşı refah ve eşit dağılımı ön plana çıkarmalıyız.  Kadınlara daha güvenli bir gelecek sunabilmek, şiddete karşı mücadele edebilmek, çocuklara daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için yeni yıl bize bir ödevle geliyor. Hepimize düşen bu görev, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, yaşadığı coğrafyaya herkesin sahip çıkması ve herkesin birbiri ile barışık bir yıla adım atmasını sağlamaktır” dedi.

“İnsanlığın bütün beyin gücünü dürüstlüğe, doğruluğa ve barışa adadığı bir yıl olsun”
Mesajının sonunda 2018 yılındaki beklentisini de dile getiren Başkan Harmancı, tartışmalarımızın daha verimli, insanlığın bütün beyin gücünü dürüstlüğe, doğruluğa ve barışa adadığı bir yıl olması temennisinde bulundu.
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