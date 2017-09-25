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LTB denetimleri devam ediyor, 70 iş yeri denetlendi

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LTB denetimleri devam ediyor, 70 iş yeri denetlendi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 18 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında LTB sınırları içerisinde faaliyet gösteren 70 iş yerini denetledi.

Denetimler kapsamında, 3 iş yerine izinsiz personel çalıştırılması; 1 iş yerine  yapısal eksiklikler nedeniyle ihbarname verildi. Ayrıca  İskenderiye Döner Salonu isimli iş yerinin faaliyeti ise bir önceki günden kalma döner satışının yapılması nedeniyle durduruldu.

Montesorri Eğitim Merkezi, Expression Berber Salonu ve Shades Kuaför Salonu  isimli iş yerlerine de izinsiz iş yeri çalıştırmaktan  dolayı  Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 3 Market, 1 Gıda Deposu, 1 Kahvehane, 4 İnternet Kafe, 3 Pansiyon, 1 Büfe, 17 Restoran, 3 Pastane, 7 Kafeterya, 2 İmalathane, 2 Fırın, 1 Meyhane, 1 Bar, 9 Kuaför ve Berber Salonu, 3 Eğitim Merkezi, 1 Yurt, 1 Piliç Satış Yeri, 10 Kasap

 

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