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LTB duyurdu: O cadde hafta sonu trafiğe kapalı olacak!

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), nitelikli ve sürdürülebilir gelişim ile dönüşüme katkı sağlayacak Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi için çalışmalarına başlıyor.
LTB duyurdu: O cadde hafta sonu trafiğe kapalı olacak!

24 Şubat Cumartesi ile 25 Şubat Pazar günü Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Apartmanı’ndan, Başbakanlık ışıklarına kadar olan bölgede gerçekleştirilecek çalışmalar boyunca yol kontrollü olarak tek şerit olacak. 

Yapılacak çalışmalar ile ülkenin en önemli ekonomik akslarından olan Mehmet Akif Caddesi'nin çehresi yenilenmeye başlıyor. Çalışmalarla birlikte bölgedeki kaldırımlar yenilenecek, yağmur suyu drenaj hattı güçlendirilecek, seyir terası yapılacak, aydınlatma armatürleri yenilenecek ve yeni şehir mobilyaları eklenecek.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.

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