LTB-Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde 65 yaş üzeri bireylere egzersiz...

Belediyeden yapılan açıklamaya göre LTB tarafından Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde “İyi Ki’lerimiz” için Merkez Lefkoşa’da yer alan fizyoterapistlerle grup egzersizleri, bu kez, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kızılbaş Parkı’nda yapıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak hem üyelerle sohbet etti hem de üyelerin yaptığı egzersiz ve kültür-fizik hareketlerine eşlik etti.

K.T. Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde “İyi Ki’lerimiz” için düzenlenen ve sağlık, mental ve sosyalleşme açısından oldukça verimli olan egzersizler yanında birim tarafından saç bakımı ile kuaför, tansiyon-şeker ölçümü, kan tahlili testi, hastane ulaşım hizmeti, hastaneden ilaç temini, psikolojik destek gibi hizmetler, özel günlerde düzenlenen etkinliklere, tiyatro, konser, gezi gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım hizmetleri sunuluyor.

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan fizyoterapistlerle grup egzersizleri ile bireyin hem yaş grubuna göre bedensel hareketler yaparak hayatına sağlıklı bir şekilde devam ettiği, hem mental olarak kendini egzersizlere odaklayarak rahatlarken grup içerisinde arkadaşları, yeni tanıştığı arkadaşları ile sosyalleşme imkanı da bulduğu bildirildi..