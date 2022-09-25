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Lübnan'da mudilerin baskınları nedeniyle hizmete 1 hafta ara veren bankalar yarın açılıyor

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Lübnan'da geçen hafta güvenlik nedeniyle kapanan bankaların yarından itibaren çalışmalarına başlayacağı bildirildi.
Lübnan'da mudilerin baskınları nedeniyle hizmete 1 hafta ara veren bankalar yarın açılıyor

Lübnan Bankalar Birliği, gelişmeyi yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, her bankanın kendi belirleyeceği kriterlere göre 26 Eylül'den itibaren çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Bankalar Birliği, mevduat hesapları dondurulan vatandaşların 16 Eylül'de ülke genelindeki şubelere eş zamanlı baskın düzenlemesi nedeniyle bankaların 3 gün kapatılacağını duyurmuş, daha sonra bu süre ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Hafız'ın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını gerçekleşmişti.

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