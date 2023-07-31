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Madonna: Hayatta olduğum için şanslıyım

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Haziran ayında ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Madonna, hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi ve ailesine teşekkür etti.
Madonna: Hayatta olduğum için şanslıyım

Amerikalı şarkıcı hastaneden taburcu edilmesinden tam bir ay sonra Instagram hesabından, fotoğraflarla birlikte "aile ve arkadaşların verdiği sevgi en güzel ilaç" mesajını paylaştı.

New York'ta bir hastanede yoğun bakımda birkaç gün geçirdikten sonra 29 Haziran'da taburcu olan 64 yaşındaki Madonna'nın tedavisine evde devam edilmişti.

Rahatsızlığı nedeniyle Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinden başlaması planlanan dünya turnesi de ertelenmişti.

'Çocuklarımın varlığı her şeyi değiştirdi'

6 çocuk annesi olan Madonna Instagram'daki mesajında "Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz... Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular" yazdı.

Bu sayede çocuklarının daha önce hiç görmediğini bir yanlarını gördüğünü söyleyen Madonna "Bu her şeyi değiştirdi" dedi.

Madonna, menajeri Guy Oseary de teşekkür ettiği mesajını "Tüm meleklerime beni korudukları ve burada kalıp işimi tamamlamamı sağladıkları için teşekkür ederim" sözleriyle tamamladı.

Madonna'nın Instagram'da yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunuyor.

'Kutlama Turnesi' ne zaman başlıyor?

"Popun kraliçesi" Madonna'nın, dünya çapında tanınmasını sağlayan single'ı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında çıkacağı turnenin adı "Kutlama Turnesi" (Celebration Tour).

Hastalığı nedeniyle turnenin 15 Temmuz'da başlaması planlanmış olan Kuzey Amerika kısmı ertelendi.

Madonna turnesine 14 Ekim'de Londra'dan başlayacak ve Avrupa'da 12 ülkeyi dolaştıktan sonra 6 Aralık'ta yine Londra konseriyle son verecek.

Madonna dünya turnesinde uzun süre sonra ilk kez stadyumlarda konser vermeyi ve Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendirmeyi umuyor.

Turnenin biletleri kısa sürede tükenmişti. Turnenin Londra'daki açılış konserinin biletleri, 'yeniden satış' sitelerinde 1000 sterline kadar çıkıyor.

Madonna 2009 yılında Sticky & Sweet Turnesi'nde kırdığı hasılat rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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