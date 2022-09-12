  • BIST 3.631,90
  • Altın 1012.968
  • Dolar 18.231
  • Euro 18.4502
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Mağusa Spor Akademisi, Hüseyin Cahitoğlu’nu Ziyaret Etti

» »
Mağusa Spor Akademisi, Hüseyin Cahitoğlu’nu Ziyaret Etti
Mağusa Spor Akademisi, Hüseyin Cahitoğlu’nu Ziyaret Etti

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, akademi sportif faaliyetleri ve tesisleşme konusunda gelinen noktada yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktardı.

Gelişim Gösteren Akademi

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, derneğin yapmış olduğu sportif faaliyetleri ve tesisleşme konusunda gelinen noktada yapılması gerekenlerle ilgili bilgileri Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na aktardı. İçişleri Bakanlığı’na yer tahsisi için yazılı müracaat ettiklerini belirten başkan Ahmet Ogan, akademi çalışmalarının istenilen düzeyde ve programlı bir şekilde devam etmesi adına tesisleşmeye önem verdiklerini söyledi. Futbolda Kadın futbol takımı, Voleybolda yıldız kızlar, erkekler, büyük erkekler takımları olmak üzere çok geniş sporcu ağları olduğuna vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, Puma Kadınlar liginde takımın finale kaldığı, Voleybol büyük erkekler liginde lig şampiyonluğu, 10.Denktaş kupası şampiyonluğu ve süper kupada finalist, yıldız kız-erkelerde ise finalist olarak önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Gelişim gösteren Mağusa Spor Akademisi’nde çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Ahmet Ogan, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırıp kabul ettiği için Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretin ardından Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na plaket takdim etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Rüzgarı ile The Coffe Cup heyecanı devam ediyor10 Eylül 2022 Cumartesi 20:03
  • Kuzey Rüzgarı Cup İle The Coffee Hane Cup Karşılaşmaları09 Eylül 2022 Cuma 17:12
  • Basketbol hakemleri Konya’da eğitimde09 Eylül 2022 Cuma 15:13
  • Formula 1'de sıradaki durak İtalya09 Eylül 2022 Cuma 10:32
  • Yarış, Pazar saat 15:30’da 3.5 km’lik parkurda başlayacak09 Eylül 2022 Cuma 09:05
  • Yarış, Pazar saat 15:30’da 3.5 km’lik parkurda başlayacak08 Eylül 2022 Perşembe 20:58
  • KTSYD Kupası’na doğru07 Eylül 2022 Çarşamba 18:38
  • Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Yaz Ligi Dün Oynanan Maçlar ile Başladı07 Eylül 2022 Çarşamba 15:11
  • Sezona damga vuran sporcunun testleri geleceğe ışık tutuyor06 Eylül 2022 Salı 19:36
  • Nadal, ABD Açık'ta son 16 turunda elendi06 Eylül 2022 Salı 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti