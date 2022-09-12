Mağusa Spor Akademisi, Hüseyin Cahitoğlu’nu Ziyaret Etti

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, akademi sportif faaliyetleri ve tesisleşme konusunda gelinen noktada yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktardı.

Gelişim Gösteren Akademi

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, derneğin yapmış olduğu sportif faaliyetleri ve tesisleşme konusunda gelinen noktada yapılması gerekenlerle ilgili bilgileri Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na aktardı. İçişleri Bakanlığı’na yer tahsisi için yazılı müracaat ettiklerini belirten başkan Ahmet Ogan, akademi çalışmalarının istenilen düzeyde ve programlı bir şekilde devam etmesi adına tesisleşmeye önem verdiklerini söyledi. Futbolda Kadın futbol takımı, Voleybolda yıldız kızlar, erkekler, büyük erkekler takımları olmak üzere çok geniş sporcu ağları olduğuna vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, Puma Kadınlar liginde takımın finale kaldığı, Voleybol büyük erkekler liginde lig şampiyonluğu, 10.Denktaş kupası şampiyonluğu ve süper kupada finalist, yıldız kız-erkelerde ise finalist olarak önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Gelişim gösteren Mağusa Spor Akademisi’nde çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Ahmet Ogan, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırıp kabul ettiği için Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretin ardından Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na plaket takdim etti.