Mahallede 10 ev ile 1 otomobil kurşunlandı, muhtar 'PUBG olabilir' dedi

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi'ndeki 10 ev ile 1 otomobil son 1 ay içinde farklı günlerde kurşunların hedefi oldu. Muhtar Sumru Benligül her yaştan mahalle sakininin 'PUBG' adlı internet oyununu oynamaya başladığını belirtip, "Kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı olabilir" dedi.

Gürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde bulunan 10 ev ile 1 otomobil, son 1 ay içinde, farklı günlerde kurşunlandı. Korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarı çıkamadıklarını dile getiren mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, polis soruşturma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi'ndeki 10 ev ile 1 otomobil son 1 ay içinde farklı günlerde kurşunların hedefi oldu. Muhtar Sumru Benligül her yaştan mahalle sakininin 'PUBG' adlı internet oyununu oynamaya başladığını belirtip, "Kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı olabilir" dedi.

Gürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde bulunan 10 ev ile 1 otomobil, son 1 ay içinde, farklı günlerde kurşunlandı. Korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarı çıkamadıklarını dile getiren mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, polis soruşturma başlattı.Lale Mahallesi'nin muhtarı Sumru Benligül de kurşunlanan evler ve araçla ilgili "Mahallede her yaştan insan 'PUBG' isimli oyunu oynamaya başladı. Bu artık çılgınlık derecesine ulaştı. Ben, kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı bir durum olabilir. Polis araştırıyor; ama henüz bir sonuç elde edebilmiş değiliz. Önümüz yaz, bu mahallede insanlar, yazın hep dışarıda olurlar. Eğer bu şekilde devam ederse birisi vurulabilir. Bir an önce bu olayların faillerinin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan polisin başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.