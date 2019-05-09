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Mahir Ünal'ın dolar öngörüsü tutmadı

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Yerel seçim sürecinde döviz kurlarına ilişkin konuşan Mahir Ünal, doların 5 liranın altına düşeceğini söylüyordu.
Mahir Ünal'ın dolar öngörüsü tutmadı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan belirsizlik süreci ekonomiyi de etkiledi.

Piyasaların ortadaki belirsizliğe olumsuz tepki vermesi borsayı 90 binin altına düşürdü, döviz kurlarını da yükseltti.

DOLAR FIRLADI

Dolar 6,25 seviyelerine kadar çıkarken euro 7 TL'ye, sterlin ise 8,19 TL'ye çıktı.

Döviz kurlarındaki bu dalgalanma Mahir Ünal'ın sözlerini akıllara getirdi.

"SEÇİMLERDEN SONRA 5'İN DE ALTINA DÜŞECEK"

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken Gaziantep'te çalışmalarını sürdüren Mahir Ünal, analizlere göre doların seçimlerin ardından 5 liranın altına düşeceğini söylemişti.

AK Partili Ünal, "Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Dünyada birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama Türkiye'de sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" şeklinde konuşmuştu.

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