Mahkeme binasını basıp çete liderini kaçırdılar

MS-13’ün Orta Amerika’nın en tehlikeli çetelerinden biri olduğunu vurgulayan polis teşkilatı, El Progreso kentindeki mahkemeye duruşma için giden Mendoza’yı kaçıranların 20 kişi olduğunu açıkladı.
Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández, Mendoza’nın yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşana 2 milyon lempira (491 bin lira) ödül verileceğini söyledi.
Yerel basınında, ikinci kattaki duruşma salonunun girişinde bekleyen Mendoza’nın adamları tarafından kaçırılarak kapıdaki araca binip kaçtığı anların görüntüleri paylaşıldı.
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