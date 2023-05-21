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Mahkemeye taşındı: Rahip onlarca çocuğu istismar etmiş

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Fransa'da, çoğunluğu çocuk yaklaşık 30 kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan rahip Pierre Maillard'ın yargılanmasına karar verildi.
Mahkemeye taşındı: Rahip onlarca çocuğu istismar etmiş

Fransız 20 Minutes sitesinin haberine göre, Saint-Pie X Rahip Kardeşliği’ne bağlı Maillard, savcıların talebiyle yarın Vandee Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Duruşmalar, davalı tarafın talebiyle kapalı sürdürülürken Maillard’a “11’i kız 30’a yakın çocuk ve gence cinsel istismarda bulunma” suçlaması yöneltilecek.

Kendisine yönelik 2 suç duyurusunun basına yansıması üzerine Fransız rahip, benzer birçok suç duyurusuyla daha karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine Maillard, Fransa’da 2020’de gözaltına alınmıştı.

Cinsel istismar mağdurları arasında aynı aileden başka çocukların da olduğu ifade ediliyor.

İSTİSMAR, KİLİSEDE “SİSTEMATİK OLGU”

Fransa merkezli Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu’nun (CIASE) 5 Ekim’de açıkladığı raporda, ülkede kiliselerde 1950’den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.

Katolik Kilisesi’ne bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın “sistematik bir olgu” olduğuna işaret edilmişti.

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi’nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

Piskoposluk, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında “Katolik Kilisesi’nin kurumsal sorumluluğunu” ve “istismarın kilisede sistematik olgu” olduğunu kabul etmişti. 

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