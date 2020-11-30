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MAK Danışmanlık son anketini açıkladı: Barajı sadece 3 parti geçebiliyor!

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MAK Danışmanlık’ın yaptığı son ankete göre bugün seçim olsa barajı 3 parti geçerken, 24 Haziran’da yapılan genel seçimde oy verdiği partiye yeniden oy vermeyeceklerin oranı yüzde 58’i buldu.
MAK Danışmanlık son anketini açıkladı: Barajı sadece 3 parti geçebiliyor!

MAK Danışmanlık’ın 14-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 67 ilden 5 bin 700 kişiye yapılan ankete göre bugün seçim olsa barajı 3 parti geçebiliyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 58’i bugün seçim olsa 24 Haziran’da oy verdiği partiye yeniden oy vermeyi düşünmüyor. MAK Danışmanlık’ın anketinde karasızlar dağıtılmadan ortaya çıkan sonuçlarda AK Parti yüzde 34,1 oranında oy alırken CHP yüzde 21,1, İYİ Parti yüzde 10,1 ve MHP ise yüzde 8 oy aldı.

MAK Danışmanlık’ın analizine göre, kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın verilen cevaplar içinde ilk dikkat çeken konu; son altı ay boyunca küçük oranlarla da olsa İYİ Parti, Gelecek, Deva Partileri yükseliş trendiyle dikkat çekiyor.

Öte yandan ekonomik veriler AK Parti’ye kan kaybettirirken; Azerbaycan, Mavi Vatan vb. konularda dik duruşu ve milli konulardaki tavrı ile de ciddi oy kaybını durdurmaktadır.

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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre ise AK Parti yüzde 38,7 oranında oy alırken, CHP yüzde 24, İYİ Parti yüzde 11,6 oranında oy alırken MHP’nin oyu ise yüzde 9,1 olarak görülüyor. MAK Danışmanlık, kararsız seçmenlerin büyük oranda muhalefet partilerinin seçmenleri olduğunu belirtti.

Danışmanlık’ın anketinden çıkan en çarpıcı sonuç ise seçmenlerin değişen tercihleri ile ilgili oldu. Katılımcıların yüzde 58’i bugün seçim olsa 24 Haziran’da yapılan genel seçimde oy verdiği partiye oy vermeyeceğini belirtirken, yüzde 23’ü ise aynı partiye oy vereceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 19’u ise kararsız olduğunu söyledi.

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Anketten çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise sistem değişikliği ile ilgili oldu. Ankete katılanların yüzde 46’sı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini tercih ederken, yüzde 35’i ise mevcut sistemin devam etmesini tercih ettiğini belirtti.Oyunu AK Parti'ye vereceğini söyleyen seçmenlere "AK Parti'den sonra en beğendiğiniz parti hangisidir?" diye soruldu. En yüksek oranı yüzde 20 ile Gelecek Partisi aldı. AK Parti ile Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ise yüzde 18 ile ikinci sırada bulundu.

Aynı soru CHP'li seçmene sorulduğunda yüzde 42'si sandığa gitmeyeceğini açıkladı. Yüzde 18'i ise İYİ Parti'ye oy verebileceğini belirtti.

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