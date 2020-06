Manavoğlu:“Karar mekanizması ideolojiye değil bilime göre işlemeli”

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, dünyada Covid-19 salgını devam

ederken, süreci yönetmenin en iyi yolunun siyaset yapmayı bir süre bırakmak olduğunu

söyledi. Televizyon programına katılarak gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren

Manavoğlu, pandeminin ilk günü itibariyle parti olarak siyaseti bir kenara bırakarak farklı bir

anlayışla çalıştıklarını söyledi. Ülkede vaka çıkmaması nedeniyle bazı isimlerin yeniden

siyaset yapmaya başlamasını da eleştiren HP Milletvekili, “Bilim ve siyaseti birbirine

karıştırmamak gerekir. Karar mekanizması ideolojiye göre değil bilime göre işlemelidir” dedi.

“Toplum olarak virüsle yaşamaya teknik, sağlık ve psikolojik açıdan hazır

mıyız?”

Manavoğlu, Kıbrıs Rum kesiminde çalışanların işlerine gidememesinin bir mağduriyet

olduğunu ancak Kuzey’de sıfır vaka varken Güney’de yeni vakaların çıkmaya devam ettiğini

hatırlattı. Lefkoşa Milletvekili mevcut durumu şu sözlerle açıkladı: “Her gün bin 500 kişinin

Güney’e gidip gelmesine izin vermek kolay verilecek bir karar değildir. Diğer yandan Rum

tarafı uluslararası uçuşları başlattı. Az sayıda da olsa turist gelmeye başladı. Her ne kadar çok

riskli ülkeleri elediğini belirtse de Almanya gibi ülkelerden gelenler var. Bu da yaklaşık 14 gün

sonra Güney’de vakaların artacağı anlamına gelir. Diğer taraftan Türkiye de 1 Haziran’da

normalleşme sürecini başlattı. Televizyonda izlediğimiz görüntüler orada da vakaların

artacağını gösteriyor. Esnaf, turizmci, hükümet ve muhalefet penceresinden ayrı ayrı

baktığımda bir tane çözüm yok, mükemmel sonuç da yok. O nedenle koordineli çalışarak

kararlar üretilmelidir. Her ne kadar eleştirilse de hükümet bunu yapıyor. Önemli olan bu

ülkenin hem sağlığını hem ekonomisini nasıl koruyacağımız, ki bu çok kolay değil. Bu süreçte

Sağlık Bakanlığı eksiklerini tamamlamaya çalıştı. Ancak yapısal ve yatırım anlamında

yapılabilecek olanlar da sınırlıdır. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalıştı. Bu özverinin

bu başarıya katkısı büyüktür. Eminim ikinci bir dalga olduğu noktada yine aynı fedakarlığı

gösterecektir. Rum tarafıyla geliş-gidişlerin başlamasının ve Türkiye’den turistlerin

gelmesinin gerektiğini söyleyenler varsa şunu sorgulamalıyız; bu virüsle yaşamaya ne kadar

hazırız? Teknik, sağlık ve psikolojik açıdan hazır mıyız? Ölenler olduğunda, ki olacaktır bu

toplum buna hazır mı?”

“Salgın süreci yapısal dönüşümün olmazsa olmaz olduğunu gösterdi”

Pandeminin getirdiği kapanma nedeniyle her sektörün sıkıntı yaşadığına değinen Manavoğlu,

“Küçük bir ülke olmanın avantajları olsa da kendi maddi kaynaklarımızın olmaması bizi

zorluyor ifadesini kullandı. Hükümetin aldığı tedbirlerle virüsün kısa zamanda kontrol altına

alındığına işaret eden Manavoğlu, bu sürecin yapısal bir dönüşümün gerekliliğini bir kez daha

gösterdiğini belirtti: “Bu dönüşüm kendimize yetebilmemiz için olmazsa olmazdır. Sık aralarla

seçimlerin olması da dönüşümün önünde engeldir. Halkın Partisi verdiği sözleri yerine

getirmek için büyük bir efor