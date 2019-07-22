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Marmaris’te misinalara dolanan caretta caretta kurtarıldı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.
Marmaris’te misinalara dolanan caretta caretta kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

DHA’nın haberine göre Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Halk Plajı'nda, bu sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, misinaya dolandığı için yüzemeyip, karaya vuran yetişkin bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Çevredekiler bıçak ile caretta carettanın dolandığı misinaları kesti. Misinadan kurtarılan caretta caretta tekrar denize kavuştu.

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