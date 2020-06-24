Mars'ta helikopter uçuracaklar

Dünyalılar Mars'ın peşini bırakmıyor. Bu yıl Kızıl gezegen misyonlarına 20 Temmuz'da bir yenisi daha eklenecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'Perseverance' keşif aracıyla yollayacağı helikopteri, Mars'ın atmosferinde uçurmaya çalışarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 23 kamera ve 2 mikrofon donanımlı 'Ingenuity' adı verilen uzaktan kumandalı helikopter kuş bakışı gözlemler yaparken, adı 'sebat' anlamına gelen Perseverance ise Mars'ın Jezero krateri yüzeyinden numuneler toplayarak veri analizi yapacak.

Dünya'ya göre yerçekiminin üçte bir daha az olması helikopterin uçuşunu kolaylaştıracak olsa da atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yüzde 1'ine denk geldiği gezegende Ingenuity'i zorlu bir kalkış bekliyor.

Ingenuity'i taşıyacak olan Perseverance, NASA'ya bağlı Jet Itki Laboratuvarı tarafından üretildi.

Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracına çok benzer bir tasarıma sahip araç, 3 gün ertelenen yolculuğuna orta gövdesindeki Ingenuity helikopteriyle birlikte, 20 Temmuz'da Florida'daki Cape Canaveral hava üssünden başlayacak.

Planlarda bir aksilik olmazsa araç 18 Şubat 2021'de Mars'ın yüzeyine ulaşacak. Perseverance, bir Mars yılı yani 687 gün boyunca mikrobiyal yaşam belirtilerini araştırmanın yanı sıra Kızıl gezegeninin iklimini ve jeolojisini de inceleyecek.