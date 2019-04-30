Masa tenisi Büyük ligleri tamamlandı

Tüm sezon boyunca oldukça çekişmeli geçen lig bitiminde Büyük Kadınlar Ligi’nde KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği baştan sona önde götürdüğü ligi şampiyon olarak tamamladı.
Büyük Erkek Ligi’nde ise ilk devrede 4-1 kaybettiği Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 4-0’lık skor ile geçen Girne Amerikan Üniversitesi averajla lig şampiyonluğu ünvanını korumayı başardı.
Liglerin sona ermesinin ardından kürsü şu şekilde oluştu;
Büyük Kadınlar Ligi
- KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
- Yakın Doğu Üniversitesi
- Girne Amerikan Üniversitesi
Büyük Erkekler Ligi
- Girne Amerikan Üniversitesi
- Lefke Avrupa Üniversitesi
- Anka Spor Derneği
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.