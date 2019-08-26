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Masa Tenisinde Gençler Ferdi Klasman Turnuvası Yapıldı

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Masa tenisinde sezonun ilk gençler ferdi klasman turnuvası geçtiğimiz cumartesi sabahı federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Masa Tenisinde Gençler Ferdi Klasman Turnuvası Yapıldı

Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmaların oynandığı turnuva sonucunda oluşan tablo ve şampiyonlar şu şekilde;

Genç Kızlar

1.Sude Köknel (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Dilayda Tuğcan (Girne Amerikan Üniversitesi)

 

Genç Erkekler

1.Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)

2.Burak Algül (Akdeniz Spor Birliği)

3.Arda Kantara (Karşıyaka)

3.Ada Olgun (Yakın Doğu Üniversitesi)

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