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Maskesiz müşteriye hizmet vermeyen Starbucks çalışanı için 19 bin dolar bahşiş toplandı

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ABD’de maske takmadığı için kendisine hizmet vermeyen Starbucks çalışanının fotoğrafını çekip Facebook’a koyarak ‘ifşa‘ ettiğini sanan müşteri beklenmedik bir tepki yarattı.
Maskesiz müşteriye hizmet vermeyen Starbucks çalışanı için 19 bin dolar bahşiş toplandı

California eyaletindeki San Diego şehrinde yaşanan olayda, Starbucks’a maskesiz olarak giren Amber Lynn Gilles isimli kadına kahve zinciri çalışanı Lenin Gutierrez maskesi olup olmadığını sordu. Kadının “Maske takmama gerek yok” cevabı üzerine Gutierrez bu şekilde hizmet veremeyeceğini söyledi.

Gutierrez’in fotoğrafını çekip adını soran kadın daha sonra fotoğrafı “Maske takmadığım için bana hizmet etmeyi reddeden Starbucks’tan lenen ile tanışın. Bir dahaki sefere polisleri bekleyeceğim ve tıbbi muafiyet getireceğim” notuyla (Gutierrez’in ismini doğru yazmayı beceremeyerek) Facebook hesabından paylaştı.

Bunun üzerine olay büyüyerek her iki tarafın da tahmin edemeyeceği boyutlara vardı. Starbucks çalışanına destek olmak isteyen bir kişi gofundme.com adresinde ‘Lenin’e bahşiş’ adıyla kampanya başlattı. İki gün önce başlayan kampanyada 19 bin dolar (130 bin lira) toplandı.

Facebook’ta paylaştığı bir video ile kendisine destek olanlara teşekkür eden Gutierrez bu para sayesinde dansçı olma hayalini gerçekleştireceğini söyledi.

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