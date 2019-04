Matbaa hatası: Muhafazakâr gazetede rakibinin 'muhalif' haberleri basıldı

Avustralya’da aynı matbaayı kullanan iki rakip gazetenin sayfaları karıştı. Muhafazakâr ve sağ görüşleriyle dikkat çeken The Daily Telegraph gazetesinde ‘yanlışlıkla’ The Sydney Morning Herald’ın iklim değişikliği ve Anzak Günü’nde reform gibi pozitif haberleri basıldı. The Sydney Morning Herald ise fırsatı kaçırmadı ve “Tele okuyucular daha önce bu kadar iyisini görmemişti” dedi.

Avustralya’da muhafazakârlığıyla bilinen ve medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu The Daily Telegraph gazetesinin okuyucuları bu sabah gazetelerini açtığında alışmadıkları derecede yenilikçi ve ileri fikirlerle karşılaştı.

Gazete okurlarının alışık olmadığı bir şekilde Anzak Günü’nün artık evrim geçirmesi gerektiği fikrini savunan editoryal bir yazı, tam da gazetenin dedikodu bölümünün yanında yer alıyordu.

Yine ‘Tele’ okuyucularının görmeye alışmadığı şekilde eski Avustralya güzelinin büyük bir fotoğrafı da yan sayfada yer alıyordu. Altta da ‘İklim tehlikedeyse tavize yer yok’ başlıklı bir açık mektuba yer veriliyordu.

Ancak daha sonra bunların bir basım hatasından kaynaklandığı anlaşıldı. Gazetenin ‘rakibi’ olarak görülen The Sydney Morning Herald ile aynı matbaada basılan ‘Tele’nin bazı sayfalarının karıştığı duyuruldu.

TELE: KAFA KARIŞIKLIĞI İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

The Daily Telegraph tarafından yapılan açıklamada, “Günaydın okuyucularımız. Bugün Daily Telegraph, bazı nüshalarında The Sydney Morning Herald’ın iki sayfasını bastı. İki gazete de Sydney’in batısındaki aynı matbaayı kullanıyor ve üretim süreci esnasında bir hata yaşandı. Yaşanan kafa karışıklığı nedeniyle özür dileriz” denildi.

The Daily Telegraph’ın bağlı olduğu News Corp’un sözcüsü, metrolara dağıtılan bazı nüshalarda hatanın düzeltildiğini duyurdu ve bir daha böyle bir hatanın yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınacağını açıkladı.

SYDNEY HERALD: UMARIM OKUYUCULAR KEYİF ALDI

The Sydney Morning Herald ise yaşanan karışıklığa pozitif bir şekilde yaklaştı. Gazete, ‘Tele’ okuyucularının daha önce bu kadar iyi bir okuma tecrübesi yaşamadığına dair şaka yaptı.

Gazetenin bağlı olduğu Nine firmasının sözcüsü, ‘Umuyoruz ki ‘Tele’nin erken nüshalarını okuyanlar, bizim baskımızdan keyif almışlardır” dedi.

The Sydney Morning Herald için çalışan gazeteci Kate McClymont da, "Eminim ki Daily Telegraph okuyucuları görüş sayfalarımızın eklenmesi nedeniyle minnettarlar" yorumunu yaptı.

​Geçen yıl imzalanan ve tasarruf etmeyi anlaşma uyarınca iki gazete de aynı matbaada basma kararı almıştı. Reklam gelirlerinin düşmesi, basılı yayınların maliyetinin artması gibi sebeplerle bazı matbaaların kapatılmasına karar verilmiş ve iki firma ‘güçlerini birleştirmek’ durumunda kalmıştı.

İNGİLTERE'DE TELEKULAK SKANDALI, AVUSTRALYA'DA NAZİ GAFI

İngiltere’de telekulak skandalıyla gündeme gelen Avustralya asıllı medya patronu Rupert Murdoch, anavatanında da medyayı tekeline almakla suçlanıyor.

Murdoch’un sahibi olduğu Daily Telegraph 2013 yılında adeta bir siyasi krize yol açmıştı. Gazete okurlarının karşısına, dönemin Başbakanı Kevin Rudd’u Nazi subayına benzeten bir kapakla çıkmış, daha sonra da Rudd ve İşçi Partisi'nin ‘atılması’ gerektiğini belirten bir manşete yer vermişti.

Hükümet Murdoch’u, ticari çıkarları için seçmenin tercihini etkilemeye çalışmakla suçlamıştı..

Sydney Morning Herald, Avustralya'da halen basımı devam eden en eski gazete olarak biliniyor. Gazete 1831'de Sydney Herald adıyla kuruldu.