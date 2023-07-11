Mauro Icardi imzaya geliyor!

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor. Arjantinli oyuncunun hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara yıldız golcünün imza için İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu.

Galatasaray yönetimi, Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı ve 10 milyon Euro bonservis ücretini ödemeyi kabul etti.

Icardi'nin hem menajeri hem de eşi Wanda Nara, futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.

Wanda Nara, Instagram'daki paylaşımında, Icardi'nin birkaç gün içinde İstanbul'a geleceğini ve zaten orada bir evlerinin olduğunu belirtti.

Mauro Icardi, geçen sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta 23 gol atmıştı