MDP Cumhurbaşkanı adayı Dr. Çiner de seçim ziyaretlerine başladı...

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray BÜSKÜVÜTÇÜ, genel Başkan yardımcı İzzet AYDIN, MYK üyeleri Hüseyin ANDAÇ, Hüseyin Özen YILMAZ ve Cumhurbaşkanı adayı DR Fuat Türköz ÇİNER’den oluşan heyetle
Kamu-iş sendikasını ziyaret ederek istişarede bulunmuşlardır.
Verimli geçen görüşmede MDP Cumhurbaşkanı adayı DR Fuat Türköz ÇİNER sendika başkanı Ahmet SERDAROĞLU ve sendika üyelerinin sorularını yanıtlayarak önümüzdeki süreçte nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını
anlatmıştır.
Misafirperverliklerinden dolayı sayın Başkan Ahmet SERDAROĞLU’na ve KAMU-İŞ yönetim kuruluna teşekkür ederiz.
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