 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 112.995
  • Altın 156,852
  • Dolar 3,8150
  • Euro 4,4513
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

MDP seçime tek başına giriyor. Sağ'da 5 Sol'da 3 parti seçime katılacak

»
MDP seçime tek başına giriyor. Sağ'da 5 Sol'da 3 parti seçime katılacak
Milliyetçi Demokrasi Partisi yetkilileri basın toplantısı düzenleyerek erken seçime ilişkin tavrını açıkladı.

Parti Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, MDP’nin seçimlerde kendi öz gücü ile varlığını göstereceğini ve hiçbir ittifakın içinde yer almayacağını söyledi.

Büsküvütçü, “Seçime tek başımıza gireceğiz. Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne katılım olacaksa ittifaka hazırız. İsteyen buyursun gelsin. Ama biz başka bir oluşumun içinde yer almayacağız. Önceliğimiz Kıbrıs Türk toplumuna hizmet etmektir” dedi.

Seçim tarihine ilişkin eleştirilerde de bulunan Büsküvütçü, bütçenin hazırlanmamış olması, 2 aylık seçim yasağı ve Haziran ayındaki yerel seçimler nedeniyle 2018 yılının ilk 4 ayının heba edileceği görüşünü ifade ederek, bu adımı atanlara Kıbrıs Türk halkının gereken cevabı vereceğini savundu.

Buray Büsküvütçü, aday adaylığı için Pazartesi gününden itibaren başvuru kabul etmeye başlayacaklarını ve bunun için de hiçbir ücret talep etmediklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İdris'ten Berova'ya gönderme: “İstifanızdan moralim çok bozuk..."02 Kasım 2017 Perşembe 08:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti