MDP seçime tek başına giriyor. Sağ'da 5 Sol'da 3 parti seçime katılacak

Milliyetçi Demokrasi Partisi yetkilileri basın toplantısı düzenleyerek erken seçime ilişkin tavrını açıkladı.

Parti Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, MDP’nin seçimlerde kendi öz gücü ile varlığını göstereceğini ve hiçbir ittifakın içinde yer almayacağını söyledi.

Büsküvütçü, “Seçime tek başımıza gireceğiz. Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne katılım olacaksa ittifaka hazırız. İsteyen buyursun gelsin. Ama biz başka bir oluşumun içinde yer almayacağız. Önceliğimiz Kıbrıs Türk toplumuna hizmet etmektir” dedi.

Seçim tarihine ilişkin eleştirilerde de bulunan Büsküvütçü, bütçenin hazırlanmamış olması, 2 aylık seçim yasağı ve Haziran ayındaki yerel seçimler nedeniyle 2018 yılının ilk 4 ayının heba edileceği görüşünü ifade ederek, bu adımı atanlara Kıbrıs Türk halkının gereken cevabı vereceğini savundu.

Buray Büsküvütçü, aday adaylığı için Pazartesi gününden itibaren başvuru kabul etmeye başlayacaklarını ve bunun için de hiçbir ücret talep etmediklerini belirtti.