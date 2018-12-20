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Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yarın istifa etmesi bekleniyor

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Yıldırım'ın, istifasından önce bir basın toplantısı düzenleyeceği ve hazırladığı bir yasa teklifini kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yarın istifa etmesi bekleniyor

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, 3 büyükşehirden Ankara ve İzmir adayları yerel seçim çalışmalarına başlarken, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor.

Yıldırım'ın, TBMM Genel Kurulu'nda yarın tamamlanacak olan bütçe görüşmelerinden sonra istifa edeceği belirtildi. 

Yıldırım'ın, istifasını Başkanlık Divanı’nın en yaşlı üyesi Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan’a sunacağı kaydedildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, istifasından önce bir basın toplantısı düzenleyeceği ve hazırladığı bir yasa teklifini kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.

İlk olarak gündeme Yarkadaş getirmişti

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, adı AKP İstanbul Belediye Başkanı adaylığıyla anılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden aday olma talebinin reddedildiğini ve bugün Meclis Başkanlığı'ndan istifasını vereceğini iddia etmişti.

Yarkadaş, Meclis Başkanlığı'na AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı'nın getirileceğini de öne sürmüştü. 

Yarkadaş'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyleydi:

"Binali Yıldırım'ın 'İstifa etmeden aday olayım' talebi de reddedildi. Yıldırım, Saray'ın "Belirsizlik oluyor" uyarısı üzerine bugün istifasını en yaşlı üye TBMM Bşk. Vek. Celal Adan'a verecek. TBMM Başkanlığı'na ise Bahçeli'nin de işaret ettiği AKP'li Naci Bostancı getirilecek."

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