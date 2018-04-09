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Meclis Takımı dostluk maçı yaptı

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​​​​​​​Milletvekillerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı, Akdoğan’da yeni hizmete açılan halısahada, kozlarını Akdoğan Masterları ile paylaştı.
Meclis Takımı dostluk maçı yaptı

Milletvekillerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı, Akdoğan’da yeni hizmete açılan halısahada, kozlarını Akdoğan Masterları ile paylaştı.

 

Oldukça çekişmeli geçen maç sonundan 5-5’lik beraberlik çıktı.

Meclis takımında;  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başta olmak üzere Milletvekilleri Sunat Atun,Dursun Oğuz, Oğuzhan Hasiploğlu,  Hasan Büyükoğlu ve Erhan Arıklı yer aldı.

Akdoğan Masterları takımında Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de yer aldı.

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