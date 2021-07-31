Mehmetçik Belediyesi'ne ait su dalgıcı ve plastik su borusunu çaldılar

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
16.10.2020-28.04.2021 tarihleri arasında Bafra’da, deniz sahilinde bulunan su kuyusu içerisinden Mehmetçik Belediyesi’ne ait 1 adet su dalgıcı ve üzerine monteli bulunan plastik su borusu ile elektrik kablosu kesilerek kasti hasara uğratıldıktan sonra çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-23) ve S.Y.(E-25), tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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