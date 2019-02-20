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Memet Ali Alabora ve 15 kişi için müebbet isteniyor

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Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Memet Ali Alabora ve 15 kişi için müebbet isteniyor

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Şüphelilere 10 ayrı suçlama yöneltildi. Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 657 sayfalık iddianame mahkemeye gönderildi.

16 ŞÜPHELİ YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 657 sayfalık iddianamede,

Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi "şüpheli" olarak yer aldı.

SUÇLAMALAR

Tüm şüpheliler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

OLAYLARDAN SORUMLU TUTULDULAR

İddianamede, Bakanlar kurulu ve 746 kişi iddianamede müşteki olarak yer aldı. İddianamede, Gezi Parkı olayları olarak anılan ancak aslında bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalışmaları, bu yönde hazırlık hareketlerinde bulunmaları ve yine 2013'te sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonun sağlanması hususundaki fiilleri iddianame konusu olarak yer aldı. İddianamede şüphelilerin bu olayların tepe yönetiminde yer aldıkları ve bu kapsamda ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutuldukları ifade edildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

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