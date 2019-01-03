Türkiye'de Memur zammı 2019 ne kadar oldu kim ne kadar zam alacak netleşti. İşte maaşlar

Bugün saat 10.00'da aralık ayı enflasyon rakamları açıklanınca memur ve emeklilerin ocak 2019'da alacakları enflasyon farkı zammı netleşti işte yeni maaşlar.Kamu görevlisi, emekli ve memurların 2019 maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklandı. Aralık ayında da enflasyonun düşüşü devam etti. TÜİK rakamlarına göre Aralık ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 0.40 ÜFE'de yüzde 2.22 düştü. Yıllık bazda TÜFE yüzde 20.30 olurken ÜFE yüzde 33.64 oldu. 2019 zammı ile birlikte başta memur ve emeklililer olmak üzere hemşire, polis, öğretmen, imam, vaiz, şube müdürü, öğretim görevlisi, avukat ve profesör maaşları olmak üzere birçok meslek grubu zam alacak. İşte herkesin merak ettiği enflasyon farkı zam rakamları:Memur ve memur emeklileri 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 4 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 6.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zamlanacak.

Buna karşılık işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 10.19 oranında zam yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLDU? : Memurların zam oranları kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor.Yeni zamlarla birlikte en düşük maaşlar böyle oldu: En düşük memurun maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 143 liraya çıktı.

EMEKLİ MAAŞLARI :

En düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 75 liradan 2 bin 297 liraya çıktı. En düşük işçi emeklisinin aylığı bin 26 liradan bin 130 liraya çıktı.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 249 liradan bin 376 liraya çıktı. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 178 liradan bin 298 liraya çıktı.

ÖĞRETMEN MAAŞI :

Enflasyon farkı zammı ile birlikte Öğretmen (9/1) maaşı 3 bin 174 liradan 3 bin 513 liraya çıktı.

- Polis: 4823 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 5338 TL