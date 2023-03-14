  • BIST 5.266,15
  • Altın 1160.883
  • Dolar 18.969
  • Euro 20.3095
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Merkel’in tatil fotoğrafı gündem oldu: Tarifeli uçakla gitti

» »
Almanya'nın en ikonik liderlerinden biri olan ve kısa bir süre önce başbakanlık görevini bırakan Angela Merkel'in tatil fotoğrafları ülkede gündem oldu.
Merkel’in tatil fotoğrafı gündem oldu: Tarifeli uçakla gitti

2013-2021 yılları arasında Almanya’nın başbakanı olarak görev yapan hem açıklamaları hem de imajıyla uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı Angela Merkel’in tatil fotoğrafları gündem oldu.

Görevi bıraktıktan sonra “sıradan bir vatandaş” gibi yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Merkel’in tatile giderken tarifeli uçakta ekonomi sınıfında yolculuk ettiği fotoğrafları Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild paylaştı.

Merkel, uçak indikten sonra herkes gibi sırasını bekledi.

Bild, Merkel’in Eurowings isimli havayolu şirketini tercih ettiğini ve eşi profesör Joachim Sauer ile tatil yaptığını yazdı. Çiftin İspanya’nın Kanarya Adaları’na gittiği belirtilirken, 4 yıldızlı Innside by Melia isimli bir otelde kaldığı belirtildi. Merkel’in kaldığı otelde gecelik ücretinin 162 euro olduğu da belirtildi.

Merkel’in uçağa ilk binen yolcu olduğu ve korumalar tarafından eşlik edildiği belirtildi. Merkel’in cam kenarına oturduğu, eşinin ise koridor kenarında oturduğu kaydedildi. Merkel’in bir korumasının ise birkaç sıra arkaya oturduğu duyuruldu. Uçaktaki görgü tanıkları eski başbakanın tabletiyle kitap okuduğunu, bulmaca çözdüğünü ve sandviç yediğini aktardı.

Uçaktan indikten sonra Merkel’in korumaların eşliğinde havaalanından ayrıldığı belirtildi. Emekli bir başbakan olarak koruma ve çalışanlarının olması için bütçesi bulunan Merkel’in şahsi harcama ve seyahatlerini ise cebinden harcaması gerekiyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sırbistan Cumhurbaşkanı: Kosova’nın bağımsızlığını tanımayacağız11 Mart 2023 Cumartesi 18:52
  • Yunanistan’da muhalefet liderine sokak ortasında saldırı11 Mart 2023 Cumartesi 12:59
  • Kur’an yakması Türkiye’yle kriz çıkarmıştı… Soruşturma başlatıldı10 Mart 2023 Cuma 20:00
  • Almanya’dan kilise saldırısı açıklaması: ‘Terör şüphesi yok’10 Mart 2023 Cuma 17:45
  • AB depremzedeler için bağış konferansı düzenleyecek10 Mart 2023 Cuma 15:50
  • Papa: Çok yorulursam istifa ederim10 Mart 2023 Cuma 14:27
  • Fransa’da grevin etkisi: Sokaklarda tonlarca çöp birikti10 Mart 2023 Cuma 14:01
  • Dendias: Olumlu atmosfer, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirilmeli10 Mart 2023 Cuma 11:21
  • Fransa’da nükleer santralde çatlak: Alarm verildi09 Mart 2023 Perşembe 17:58
  • Yunan iş insanı, Ürdün Prensesi ile evlenebilmek için Müslüman oldu09 Mart 2023 Perşembe 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti