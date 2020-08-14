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Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar beklentisi yükseldi

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Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 7.34 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,26 TL iken, bu anket döneminde 7,68 TL olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,22'den yüzde 10,82'ye, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken bu anket döneminde yüzde 9,43'e yükseldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 iken, bu anket döneminde 7,34’e yükseldi. Temmuz anketinde 7,26 TL olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi Mayıs anketinde 7,68 TL oldu.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,3 iken, bu anket döneminde yüzde -1,6'ya geriledi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,22 iken, bu anket döneminde yüzde 10,82'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 oldu.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,98 iken, bu anket döneminde yüzde 9,79 olarak gerçekleşti. T

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken bu anket döneminde yüzde 9,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,43 olarak gerçekleşti.

2020 yılı ağustos ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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