  • BIST 1.408
  • Altın 462,557
  • Dolar 8,0622
  • Euro 9,6614
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Merkez Bankası Başkanı '128 milyar dolar nerede?' sorusunu yanıtladı

»
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi.
Merkez Bankası Başkanı '128 milyar dolar nerede?' sorusunu yanıtladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Kavcıoğlu, "Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir" derken, söz konusu döviz işlemlerinin, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Kavcıoğlu, "Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir" derken "Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı. 

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir" derken “TCMB, görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde son derece şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rize'de aynı aileden 8 kişi koronavirüsten öldü: 'Genetik yapımız araştırılsın'15 Nisan 2021 Perşembe 18:50
  • Anayasa Mahkemesi'nin HDP iddianamesi kararı: CMK 170'e aykırı, 'odak hali'ninin delillerle ilişkilendirilmesi gerekir15 Nisan 2021 Perşembe 18:17
  • Sağlık çalışanlarının “Ölümleri durdurun” eylemine polislerden sert müdahale15 Nisan 2021 Perşembe 17:59
  • Türk sanatçının bu göremediğiniz bir piksellik NFT ürünü 11 milyon liraya satıldı15 Nisan 2021 Perşembe 17:35
  • Kapalıçarşı esnafı: Alyansını getirenler var… Önce erkeklerinki satılıyor15 Nisan 2021 Perşembe 17:02
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:''İmkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır."15 Nisan 2021 Perşembe 17:00
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Federasyon Zaman Kaybı"15 Nisan 2021 Perşembe 13:15
  • Erdoğan:“Kuzey Kıbrıs’ın haklarını kimseye yedirtmeyiz, yeri gelirse müdahale ederiz”15 Nisan 2021 Perşembe 08:41
  • Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı üzerine tahliye edildi15 Nisan 2021 Perşembe 08:35
  • CHP’li Tabel: Almanya’dan dönmeyen 43 kişiye benzer bin kişi olduğunu öğrendik; hepsinde proje ismi aynı14 Nisan 2021 Çarşamba 23:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti