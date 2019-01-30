Merkez Bankası enflasyon beklentisini güncelledi: 2019 sonu yüzde 14,6

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,2'den yüzde 14,6 düzeyine çektiklerini açıkladı.

Yılın ilk enflasyon raporunun açıklanması için düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz" dedi ve ekledi:

“Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.9 ile yüzde 17,3 aralığında (orta noktası yüzde 14,6), 2020 yılı sonunda yüzde 5,1 ile yüzde 11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.”

Çetinkaya, sıkı para politikası, petrolde gerileme ve vergi indirimleri gibi nedenlerin enflasyonda düşüşte etkili olduğunu vurguladı ve “Son çeyrekteki göstergeler, ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor” dedi.