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Mescid-i Aksa’nın girişine metal dedektör

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Mescid-i Aksa’nın girişine metal dedektör
İsrail polisi cuma günü düzenlenen ve beş kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra kapatılan Harem’uş Şerif’i kademeli olarak açmaya başladı. Mescid-i Aksa’nın kapısına metal dedektörler ve kameralar konduğu görüldü.

Kudüs'te bulunan Müslümanların Harem’üş Şerif Musevilerin Tapınak Tepesi olarak adlandırdığı kutsal bölge tekrar açıldı. Harem'üş Şerif'te cuma günü üç İsrailli Arap tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrail polisi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü. İsrail polisi olay üzerine Kubbet-üs-Sahra (Kudüs Tapınağı) ve Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu, hem Müslümanlar hem de Musevilerin kutsal saydığı bölgeyi kapatmıştı. Mescid-i Aksa bugün tekrar açıldı, ancak mekanın girişine metal dedektörler ve kameralar konuldu.

Bir Filistinli öldürüldü

Öte yandan İsrail askerleri Batı Şeria’da saldırı hazırlığında olduğu belirtilen bir Filistinliyi öldürdü. Ramallah’a bağlı Nebi Salih köyünde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Filistinlinin kendisini gözaltına almaya çalışan askerlere otomatik silahla ateş açtığı belirtiliyor.

Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld şüphelinin daha önce Batı Şeria’daki iki ayrı olayda İsraillilere ateş açtığını söyledi. Rosenfeld bu olaylarla bağlantılı olarak şahsın gözaltına alınmak istendiğini belirtti. Filistin tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Eylül 2015'ten bu yana Filistinli saldırganlar 45 İsrail, 2 ABD'li ve 1 Britanyalı turisti öldürdü. İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 255.

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