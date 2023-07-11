  • BIST 6.335,57
  • Altın 1625.547
  • Dolar 26.1077
  • Euro 28.7421
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor

» »
Kuvvetli yağışlar bugünden itibaren azalıyor. Hava sıcaklıklarının ise 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor

Yetkililer, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan yağışlı sistem bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yarından itibaren ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 35, İstanbul'da 36, Samsun'da 28, İzmir'de 40, Antalya'da 43, Adana'da 42, Diyarbakır'da 41 dereceye kadar yükselecek. 

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji, sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalnız hisseden kişilerin beyinlerinin farklı çalıştığı keşfedildi09 Temmuz 2023 Pazar 20:57
  • Almanya’da sigara yasağı: Çocuk ve hamileleri kapsıyor08 Temmuz 2023 Cumartesi 22:19
  • Çocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:05
  • Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2023)08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:40
  • Reddit’ten yapay zeka pornosuna izin07 Temmuz 2023 Cuma 23:14
  • Fillerle ortak bir özelliğimiz varmış07 Temmuz 2023 Cuma 20:12
  • Türk bilim insanları yeni bir parazit türü keşfetti07 Temmuz 2023 Cuma 20:02
  • Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken ‘bebek dili’ kullanıyor07 Temmuz 2023 Cuma 19:45
  • Brad Pitt, Formula 1’de ‘yarışacak’07 Temmuz 2023 Cuma 18:14
  • Kanada’da orman yangınlarının artması bekleniyor07 Temmuz 2023 Cuma 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti