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Meteoroloji uzmanları aşırı sıcaklarda pik seviye bekliyor

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Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının yarın ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağını belirterek atmosferde artan sera gazları ve fosil atıkların kullanılmasıyla gelecek yıllarda hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulundu.
Meteoroloji uzmanları aşırı sıcaklarda pik seviye bekliyor

Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının yarın ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağını belirterek atmosferde artan sera gazları ve fosil atıkların kullanılmasıyla gelecek yıllarda hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulundu. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar 10 gün sürecek.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtladı.

Sıcakların hafta sonu zirveye çıkacağını söyleyen Tek, şunları kaydetti:

*Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerdeyse cumartesi pik seviyeye çıkacak. Pik noktanın görülmesinden sonra sıcaklıklar birkaç derece düşecek. 

*Sıcaklıklar İstanbul’da 37-38, Ankara’da 39-40, İzmir’de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin’de 45 derecelere çıkacak. Trakya’da da iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceleri görecek.

Ortalama sıcaklıklar

Adil Tek, dünya genelinde sıcaklıkların arttığını belirterek, ortalamalara dikkat çekti:

*Yapılan çalışmalarda bu yıl dünyanın en sıcak yıllarından biri. Normalde 16,6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl içerisinde 17 derecenin üzerine çıkmış durumda. İklim değişikliğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Sıcak havaların artacağı geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda görülüyordu. Bunun en önemli etkenlerinden biri atmosfere salınan sera gazlarının dünya atmosferini ısıtması. Sıcak havalarda güneşin altında kalmaktan kaçınmak gerek. 

*Güneş ışınları sabah 10.00 ile 16.00 arasında dik bir şekilde gelir. Böyle sıcak havalarda ağırlıklı proteinli yiyeceklerden kaçınılması ve alkol tüketiminin azaltılması gerekir. Bununla birlikte ağır egzersizler azaltılarak su tüketiminin de artırılması gerekir.

Orman yangınlara dikkat

Sıcak havalarda orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tek, şunları ekledi: “Sıcak hava dalgaları ile ormanlardaki nem miktarı düşüyor. Ormanlar çok kuru hale gelmiş vaziyette. En ufak bir durumda yangın çıkma ihtimali çok yüksek, bu nedenle dikkatli olmak gerekir.”

Aşırı sıcaklar 10 gün sürecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, sıcak havaların 15 Ağustos’a kadar süreceğini, aşırı sıcaklarınsa 10 gün boyunca etkili olacağını söyledi.

Mevcut aşırı sıcakların Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları olduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları dedi: “Bizi etkileyen sistemler Afrika ve Basra Körfezi üzerinden gelen sistemler. Basra alçak basıncı ile Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerini etki altına alır. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. İkisi birleştiği zaman tüm bölgeler sıcak havanın etkisi altına girmiş oluyor.”

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