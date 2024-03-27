Metin Atan: Geç gelen adalet adalet değil, bu sorunlar hemen çözülmeli

Atan , ülkede doğruluk dürüstlükten bahsediliyorsa , yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması isteniyorsa , gerçek anlamda birilerine dokunulması gerektiğini söyledi. Ülke yangın yerine döndü diyen Atan ,ülkede usulsüzlük ve hırsızlığın başı çektiğini ifade etti.

“MECLİS İVEDİ BİR ŞEKİLDE OLAĞANÜSTÜ KOMİSYON KURMALI YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜKLERE BULAŞANLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATMALI”

Kamusen Başkanı Metin Atan , Meclis’in ivedi bir şekilde olağanüstü komisyon kurması gerektiğini yolsuzluk ve usulsüzlüklere bulaşanlarla ilgili soruşturma başlatması gerektiğini vurguladı. Atan, Meclis’in bu inanırlılığı ve güvenirliliği sağlamadığı sürece hepsinin şaibe altında olduğunu söyledi.

“GEÇ GELEN ADALET , ADALET DEĞİL BU SORUNLAR HEMEN ÇÖZÜLMELİ”

Atan ,muhalefetten beklentisinin tüm bunları gün yüzüne çıkarması gerektiğini , gerekirse oradaki toplantılara da katılamamaları gerektiğini söyledi. Atan , HP Başkanı Kudret Özersay’ın tek başına ülkede muhalefet yaptığını belirtti. Ülkede tek güvenilir noktanın Adalet , Hukuk ve Polis olduğuna vurgu yapan Atan , geç gelen adaletin adalet olmadığını söyledi. Atan , bu gibi sorunların hemen çözülmesi gerektiğini kaydetti.

“İNSAN KAÇAKÇILIĞI SAHTE DİPLOMA VE REÇETE KONUSUNU AŞACAK”

Ülkede insan kaçakçılığı yapılmasına ilişkin haberleri de değerlendiren Atan bu konunun sahte diploma ve reçete konusunu aşacağını düşündüğünü ifade etti. Atan , bu konuda bazı mercilerin araştırılması gerektiğini söyledi. Atan , ülkeye getirilen şahısların işçi olarak getirildiğini 29.000-30.000 kişinin okullarda yada iş yerlerinde kayıtlı olmasına rağmen ülkede olmadığına dikkat çekti. Atan , bazı kişilerinde 8 sene sonra ülkeye giriş yaptığını ve kayıt dışı olarak yakalandığını bu kişilerin ülkeye nasıl giriş yaptığını sordu.

“DÖVİZİN TAVAN YAPTIĞI GÜNLERDE LÜKS ARAÇLARI KİM ALACAK”

Kamusen Başkanı Metin Atan, ülkede bir çok galeri açıldığını , araçların lüks olduğunun dikkat çektiğini araç alımlarla ilgili para aklamanın da söz konusu olduğunu söyledi. Bu hayat pahalılığın, dövizin tavan yaptığı günlerde lüks araçları kim alacak diye soran Atan , bu konuda doğru çalışanları tenzih ettiğini ifade etti. Atan , galeriler konusunda çok ciddi bir artış olduğunu belirtti.